Лера Кудрявцева прилюдно оскорбила родную сестру и назвала ее «тупенькой»

Лера Кудрявцева публично «прошлась» по старшей сестре, раскритиковав ее поведение. В своем Telegram-канале телеведущая пожаловалась на непутевую родственницу и назвала ее «тупенькой».

Недавно Лера Кудрявцева отправилась в Арабские Эмираты вместе с родной сестрой. Однако отдых знаменитости омрачился поведением непутевой, по ее мнению, родственницы. Телеведущая вышла из себя из-за Оксаны, которая постоянно что-то забывает, путает и «тупит по мелочам». Артистка возмутилась, как женщина с тремя высшими образованиями и с собственным бизнесом «прожила большую часть своей сознательной жизни».

«Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера (забывает все в принципе), сыпет соль вместо сахара в чай, не закрывает крышки от баночек, бутылочек, вещи разбросаны по всему номеру, поет детские песенки и постоянно смеется, тупит по мелочам», — высказалась Лера Кудрявцева.

Телеведущая пожаловалась, что ей постоянно приходится следить за рассеянной сестрой. Более того, Лера Кудрявцева призналась, что даже начала сомневаться в родстве с Оксаной.

«Я хожу все дни проверяю, все ли она взяла, ничего ли не забыла и почему она постоянно поет: „Ля-ля-ля…“ Я ее очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сестры? Может, ее цыгане подбросили?» — заявила артистка.

В личном блоге Лера Кудрявцева также поделилась кадрами с родственницей, на которых продолжает возмущаться, а сестра в ответ смеется.

«Друзья, я вам хочу сообщить, что вот эта женщина, моя родная сестра, — она очень тупенькая, очень. Вообще даже не знаю, как она жила без меня всю эту жизнь», — отметила знаменитость.

Примечательно, что ранее Лера Кудрявцева утверждала, что у нее нет никого «нет никого роднее и ближе сестры, кроме мамы».

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева рассказала о семейном конфликте. По словам телеведущей, тогда она «получила знатно».