Лера Кудрявцева после травмы ноги сравнила себя с президентом США Джо Байденом

Телеведущая Лера Кудрявцева сравнила себя с американским президентом Джо Байденом после перелома ноги во время репетиции танцевального номера для нового проекта «Звезды».

В стационаре Минобороны России ведущей программы «Секрет на миллион» сделали операцию и уже через два дня звезда попробовала встать на ноги. При этом она отметила свое сходство с Байденом, который недавно прошел плановую диспансеризацию.

«Байден прошел медосмотр. У него обнаружили ряд заболеваний, от артрита до апноэ. Но врач заявил, что президент США — "здоровый, активный, крепкий", и может исполнять обязанности в полном объеме. Здоровый, активный, крепкий. Я каждый день себя Байденом чувствую!» — с иронией написала Лера в своем Telegram-канале.

Как призналась телеведущая, сейчас она может передвигаться только при помощи костылей, но пока делает всего несколько шагов.

Ранее Кудрявцеву выписали из стационара, она уже находится дома. Теперь знаменитости предстоит реабилитационный период. Как призналась Лера, у нее появился страх — даже на костылях она боится ступать на ногу. Более того, как оказалось, травмированная связка телеведущей уже была когда-то надорвана.