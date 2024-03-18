Лера Кудрявцева появилась на публике после операции

В феврале текущего года артистка получила серьезную травму во время репетиции танца для шоу «Звезды» на телеканале НТВ. После неудачного падения со сцены медики диагностировали у знаменитости разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости.

Пережив непростую операцию, Кудрявцева решила не оставаться дома и посетила избирательный участок с палочкой в руке.

«Гражданский долг выполнила», — написала телеведущая.

Звезда подчеркнула, что в этом году явка на выборы президента страны стала чуть ли не рекордной. Она отметила, что голосовать отправились даже те, кто прежде никогда не приходил на избирательный участок. Позднее артистка также обратилась к действующему главе государства Владимиру Путину.

«Все в России консолидировались. Короче, Владимир Владимирович — не подведи, по-братски», — добавила она.

Ранее Лера Кудрявцева сообщила, что возвращается на работу после операции.