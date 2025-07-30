Лера Кудрявцева после ссоры с мужем улетела из России к маме и дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в личном блоге о путешествии — знаменитость на фоне скандалов с мужем и слухов о грядущем разводе отправилась в Болгарию.

«Не хочу вас расстраивать, но скоро август. А я полетела к дочке и маме в Болгарию. У меня 2 недели отпуска. Все, кто на морях, скоро будут мне не так неприятны», — написала она.

9 августа дочери телеведущей Маше исполнится 9 лет. Вероятно, Кудрявцева отпразднует это событие не рядом с мужем в России.

Напомним, Лера Кудрявцева несколько недель назад в очередной раз пожаловалась на проблемы с алкоголем у мужа. Телеведущая заявляла, что устала от такой жизни. После этого супруг публично оскорбил ее в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что мама Макарова высказалась о его разводе с Кудрявцевой.