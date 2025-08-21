Держались за руки и не скрывали чувств: 60-летнюю Алену Апину заметили на отдыхе с молодым массажистом

Певицу Алену Апину заподозрили в новом романе. Предположительно, 60-летняя артистка встречается со своим молодым массажистом. Они вместе отправились в отпуск в Грузию. Об этом сообщает StarHit.

Как стало известно источнику, Апина отдыхает в Батуми с мужчиной, который намного ее моложе. Их заметили на набережной, когда они прогуливались, держась за руки. Также в распоряжении СМИ оказались снимки пары из грузинского ресторана и небольшого путешествия в горы. На всех кадрах артистка улыбалась, обнимала массажиста и выглядела счастливой.

Отметим, что Алена предпочитает не афишировать личную жизнь. Певица была замужем дважды. Общественности известен второй супруг артистки - продюсер Александр Иратов. Брак распался из-за измен мужчины. Апина признавалась, что знала о неверности мужа, но предпочитала закрывать на это глаза.

Сейчас же экс-солистка «Комбинации» выбирает в первую очередь себя. Она наслаждается свободной жизнью и занимается собственной внешностью. Певица не так давно смогла похудеть на 15 кг, чем сильно гордится.

Ранее портал «Страсти» выяснил, как сейчас живет Алена Апина.