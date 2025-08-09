Лера Кудрявцева после скандала с пьющим мужем снялась в неожиданной компании в Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева снялась в необычной компании после публичной ссоры с мужем. В личном блоге артистка поделилась новыми кадрами с отдыха в Болгарии.

Недавно Лера Кудрявцева призналась, что устала бороться с алкогольной зависимостью супруга. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». В ответ хоккеист нецензурно обругал жену, а та дала понять, что не намерена страдать после оскорблений, и улетела из России в Болгарию к маме и дочери.

Артистка опубликовала в соцсети кадры из поездки в Парк верблюдов (Camel Park), который является единственным в своем роде не только в стране, но и во всей Восточной Европе. Дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова кормила альпак морковью, а сама телеведущая предстала перед камерой в неожиданной компании. На одном из фото она позировала в ярко-зеленом мини и панаме с одним из обитателей парка, лаконично подписав: «Я и верблюд».

Напомним, в 2024 году Лера Кудрявцева уже переживала кризис в отношениях с мужем. В январе артистка заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы спортсмена с алкоголем. Спустя время знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее Лера Кудрявцева провела вечер в компании мужчин после скандала в семье.