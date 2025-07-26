Лера Кудрявцева после грубых слов мужа уехала из загородного дома в свою квартиру

Телеведущая Лера Кудрявцева проигнорировала грубый выпад в свою сторону со стороны мужа, хоккеиста Игоря Макарова. При этом телеведущая съехала из их совместного дома и проводит время в своей квартире в Москве.

В личном блоге она опубликовала сторис из элитного жилого комплекса. Кудрявцева рассказала, что приготовила себе ужин и отправилась на вечернюю прогулку с соседом.

«Короче, я нажарила картошки, наелась, взяла соседушку своего и погуляли немного», - рассказала Лера поклонникам.

Напомним, 14 июля Кудрявцева внезапно сообщила, что впала в отчаяние из-за алкоголизма мужа, который моложе нее на 16 лет.

Вечером 25 июля Игорь Макаров неожиданно ответил супруге. Он публично обругал Кудрявцеву, обвинившую его в алкоголизме. Хоккеист опубликовал в соцсети сторис и в грубой форме попросил жену замолчать. При этом, судя по интерьерам, Макаров находился в загородном доме пары.