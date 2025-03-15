Лера Кудрявцева попала в больницу Дубая из-за полученной во время отдыха травмы

Лера Кудрявцева оказалась в больнице в Дубае из-за полученной во время отдыха травмы.

Телеведущая в личном блоге призналась, что ее отпуск пошел не по плану. Лера вместе со своей сестрой отправилась в Арабские Эмираты, где в первый же день отдыха получила ушиб из-за неудачного купания в море.

В личном блоге Кудрявцева опубликовала видео, где она показала свою травмированную руку в защитном фиксирующем корсете.

Оказалось, что на следующий день после случившегося телеведущей пришлось обратиться в местную клинику за помощью специалиста. В итоге Лере сделали рентген и МРТ, после чего врачи выявили небольшую трещину и гематому.

«Хотите приключений? Их есть у меня. В первый же день я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет. Ночь без сна на обезболивающих таблетках, поняла, что что-то не так. Оказалось, что у меня трещина и большая гематома. Ну что, мне кажется без приключений у меня не обходится ни один отпуск», — поделилась Лера в социальных сетях.

Теперь телеведущей нужно будет принимать обезболивающие и использовать различные мази для того, чтобы гематома постепенно рассасывалась.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева сообщила об отъезде из России.

Также сообщалось, что Максим Виторган заявил, что ему сделают операцию из-за травмы.