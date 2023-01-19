22:00, 19 января 2023
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Лера Кудрявцева показала розовые трусы на просьбу мужчины продать ношеное белье
«У меня такие»: Лера Кудрявцева ответила мужчине, который просил продать ношеные трусы.
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Ведущая Лера Кудрявцева показала в соцсетях многочисленные сообщения от одного и того же мужчины, который просил продать ему ношеные трусики. Он писал ей по несколько раз в день.
В сообщениях говорилось: «Лера, продайте свои трусики».
Отправитель также интересовался, «сколько она хочет за трусики, которые носила»?
На это Кудрявцева опубликовала картинку с розовыми панталонами, подписав ее «Денис, у меня такие. Извини, если разочаровала».
Ранее ведущая проговорилась, почему рассталась с певцом Сергеем Лазаревым после четырех лет отношений.
Источник фото:Артур Лебедев/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: