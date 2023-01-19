Лера Кудрявцева показала розовые трусы на просьбу мужчины продать ношеное белье

Ведущая Лера Кудрявцева показала в соцсетях многочисленные сообщения от одного и того же мужчины, который просил продать ему ношеные трусики. Он писал ей по несколько раз в день.

В сообщениях говорилось: «Лера, продайте свои трусики».

Отправитель также интересовался, «сколько она хочет за трусики, которые носила»?

На это Кудрявцева опубликовала картинку с розовыми панталонами, подписав ее «Денис, у меня такие. Извини, если разочаровала».

Ранее ведущая проговорилась, почему рассталась с певцом Сергеем Лазаревым после четырех лет отношений.