Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время решила показать поклонникам свою невестку Анастасию. Из-за того, что сын звезды ведет закрытый образ жизни, многие даже не знают, как выглядит его жена.

Перед Новым годом Кудрявцева решила устроить семейный праздник и собрала всех в своей столичной квартире. Чтобы порадовать детей, телеведущая даже пригласила сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Но внимание пользователей привлекли вовсе не они, а невестка Леры.

Анастасия засветилась на общем семейном снимке. Так как сын артистки Жан, в отличие от мамы, не любит публичность, его супруга тоже никогда не выходит в свет. Однако поклонники Кудрявцевой отметили — девушка очень красива.