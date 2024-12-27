Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына
© Lomohov Anatoly / East News
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время решила показать поклонникам свою невестку Анастасию. Из-за того, что сын звезды ведет закрытый образ жизни, многие даже не знают, как выглядит его жена.
Перед Новым годом Кудрявцева решила устроить семейный праздник и собрала всех в своей столичной квартире. Чтобы порадовать детей, телеведущая даже пригласила сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Но внимание пользователей привлекли вовсе не они, а невестка Леры.
Анастасия засветилась на общем семейном снимке. Так как сын артистки Жан, в отличие от мамы, не любит публичность, его супруга тоже никогда не выходит в свет. Однако поклонники Кудрявцевой отметили — девушка очень красива.
Отметим, что у Леры хорошие отношения с невесткой. Но с журналистами она не любит о них говорить, чтобы не злить сына, ведь он даже запрещает матери публиковать фото с ними.
Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой дебютировала на сцене.