НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 10:05
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Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына

Телеведущая Лера Кудрявцева показала непубличную невестку Анастасию.
Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына

© Lomohov Anatoly / East News

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые за долгое время решила показать поклонникам свою невестку Анастасию. Из-за того, что сын звезды ведет закрытый образ жизни, многие даже не знают, как выглядит его жена.

Перед Новым годом Кудрявцева решила устроить семейный праздник и собрала всех в своей столичной квартире. Чтобы порадовать детей, телеведущая даже пригласила сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку. Но внимание пользователей привлекли вовсе не они, а невестка Леры.

Анастасия засветилась на общем семейном снимке. Так как сын артистки Жан, в отличие от мамы, не любит публичность, его супруга тоже никогда не выходит в свет. Однако поклонники Кудрявцевой отметили — девушка очень красива.

Лера Кудрявцева показала, как выглядит красавица-жена ее непубличного сына

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что у Леры хорошие отношения с невесткой. Но с журналистами она не любит о них говорить, чтобы не злить сына, ведь он даже запрещает матери публиковать фото с ними.

Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой дебютировала на сцене.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Лера Кудрявцева
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