Лера Кудрявцева объяснила симпатию к 63-летнему Челобанову его «мужским вайбом»

Телеведущая Лера Кудрявцева уже долгое время позитивно отзывается о 63-летнем артисте Сергее Челобанове. В личном Telegram-канале она пояснила, что испытывает к нему симпатию из-за его самобытности и мужского вайба.

Бывший возлюбленный певицы Аллы Пугачевой стал участником нового сезона шоу «Суперстар!», в котором снимается Лера Кудрявцева. На протяжении нескольких выпусков она, не скрывая, «топила» за этого артиста, и это заметили зрители. После очередной программы телеведущая решила высказаться на этот счет. Она заявила, что Челобанов действительно ее фаворит, и на это есть причины.

По мнению Леры, Сергей обладает какой-то магией, когда выходит на сцену. У него есть свой узнаваемый стиль, а также фишка – отступление от такта. И прошлое артиста совершенно Кудрявцеву не волнует.

«У него есть свой узнаваемый стиль с его этим самым «завыванием», мужской вайб, харизма. Да наркота, 2 срока и алкоголь сделали свое дело, но это не отменяет, что он офигенный музыкант был и есть», - заявила Лера.

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