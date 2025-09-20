Лера Кудрявцева назвала две страны, за которые она будет болеть на «Интервидении»

Лера Кудрявцева призналась, что болеет за Россию и Казахстан на «Интервидении». Об этом сообщает NEWS.ru.

Ведущая Лера Кудрявцева посетила красную дорожку «Интервидения». Знаменитость пришла на конкурс вместе с дочерью. Своими ожиданиями она поделилась с журналистами.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы это была какая-то политическая миссия, хотя безусловно, подоплека есть. Мы сделали свое „Интервидение“ и все наши дружеские страны собрались воедино. Мне кажется, это здорово. Мир теперь стал таким», — рассказала она.

Кудрявцева призналась, что болеет не только за SHAMAN, а еще и за участника из Казахстана Ернара Садирбаева.

«За Россию и за Казахстан, потому что я там родилась. Песню SHAMAN слушала. Но будет же номер, который никто еще не видел», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ольгу Бузову за кулисами «Интервидения» заинтересовали закуски и колбаса.