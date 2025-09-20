«Человек, который не спал и не ел»: Ольгу Бузову за кулисами «Интервидения» заинтересовали закуски и колбаса

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала гостьей музыкального конкурса «Интервидение» в Москве. Исполнительница хита «Мало половин» показала, что происходит за кулисами шоу.

В своем Telegram-канале Ольга опубликовала видеоролик из отдельного ВИП-зала, в котором также был подготовлен фуршет для звездных гостей.

В кадр попали напитки и различные закуски, которыми особенно заинтересовалась Бузова.

«Вот мое местечко. Вы даже не представляете, кто составит мне компанию. Гости еще собираются, прекрасная ложа… Закуски, колбаска. Я человек, который не спал и не ел сутки», - засмеялась Ольга и при виде еды.

Напомним, 20 сентября в Москве пройдет международный музыкальный конкурс «Интервидение», в котором примут участие артисты из 23 стран. Россию представит Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Ранее Бузова посетила красную дорожку «Интервидения». В беседе с журналистами она призналась, что хотела бы представить Россию на конкурсе, и сравнила себя с Бритни Спирс.