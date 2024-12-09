Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж для «Песни года». Об этом сообщает Леди Mail.

Лера Кудрявцева стала ведущей концерта «Песня года». Для мероприятия она сменила имидж — нарастила волосы и собрала их в высокий хвост. Образ она дополнила приталенным черным платьем с пышной верхней частью и серебристыми украшениями.

Кудрявцева вела премию вместе с Сергеем Лазаревым. Как всегда, на сцене не обошлось без взаимных колкостей между ведущими.

«Завидую тебе. Ты видела дирижабли, патефоны, Ползунова. Это изобретатель парового двигателя. Лерочка, ну я тебя люблю. Ну что ты, подкатываю так к тебе иногда», — посмеялся Лазарев.

Впрочем, и Кудрявцевой было, что ответить на шутки соведущего.

«Я тебя сейчас сама к Ползунову отправлю», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева отреагировала на скандал с Сергеем Лазаревым на шоу «Ну-ка, все вместе!».