Лера Кудрявцева ищет няню для 7-летней дочери по объявлению

Телеведущая Лера Кудрявцева ищет няню для семилетней дочери Марии, рожденной в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. При этом она рассчитывает подобрать помощницу для ребенка при помощи объявления в соцсети.

«Моя прекрасная няня, которую я, кстати, тоже нашла здесь через свое объявление, выходит замуж! Я, конечно, за нее очень рада, но не от всей души», - написала Лера в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что рассматривает только женщин с педагогическим образованием в возрасте до 55 лет. Стоит отметить, что самой Кудрявцевой 54 года.

Идеальная няня для наследницы телеведущей должна знать английский язык, программу начальной школы и проживать в Москве.

«Добрая, спокойная, любящая деток, чистоплотная - у меня на этом бзик», - дополнила свои требования Лера.

Ранее Лариса Гузеева после перепалки с Кудрявцевой заговорила о беспринципных людях. Судя по всему, перемирие между знаменитостями так и не наступило.