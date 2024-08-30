Григорий Лепс поцеловал 18-летнюю Аврору Кибу на глазах у ее матери

18-летняя Аврора Киба, которую называют невестой певца Григория Лепса, пришла на его концерт в Москве вместе с мамой. Перед уходом на сцену артист поцеловал возлюбленную.

Об этом сообщает StarHit. В распоряжении издания оказались соответствующие кадры.

Лепс встретил Аврору с ее мамой, поухаживал за обеими и посидел несколько минут за столом. Когда певец стал собираться на сцену, то поцеловал избранницу в губы и в лоб.

Это произошло на глазах мамы Авроры. Ходили слухи, что женщина против отношений 18-летней дочери с 62-летним артистом.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал роман Лепса. Он заявил, что в данном случае сложно отличить реальность от пиара и непонятно, создадут ли певец и его 18-летняя спутница семью. Также специалист заявил: видно, что Аврора скучает рядом с артистом и не в восторге от происходящего.