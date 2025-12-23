«Лепсовидный»: Аврора Киба описала первый поцелуй с 63-летним исполнителем хита «Рюмка водки на столе»

Аврора Киба, 19-летняя невеста Григория Лепса, поделилась откровенной историей. Девушка рассказала в «ШОРТС ШОУ» на YouTube про первый поцелуй с 63-летним избранником.

Киба раскрыла подробности личной жизни на интервью. Сначала она рассказала, как певец в первый раз сделал предложение, а потом ответила на вопрос ведущей про первый поцелуй.

Аврора смутилась, когда собеседница затронула эту тему. Тем не менее она рассказала, как все прошло тогда.

«Как его надо описать? Ну пусть сочным будет. Боже, Маша, меня стошнит... Лепсовидным», — заявила девушка.

Ранее ее жених рассказал журналистам, почему до сих не было свадьбы. По словам Григория Лепса, дело не в деньгах, а в непростой политической обстановке.