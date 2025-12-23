Дело не в деньгах: Григорий Лепс объяснил, почему свадьба с Авророй Кибой до сих пор не состоялась

Певец Григорий Лепс и его 19-летняя возлюбленная Аврора Киба до сих пор не сыграли свадьбу. Как объяснил артист, дело не в деньгах. Все упирается в непростую обстановку, связанную с мировыми событиями, передает Telegram-канал Звездач.

По словам Лепса, он может найти деньги на проведение торжества, но время сейчас неподходящее. Свадьба с молодой невестой все же возможна, заявил артист. Только для этого необходимо получить специальное разрешение.

«Но атмосфера, грубо говоря, не располагает к тому, чтобы мы устраивали какие-то шикарные... Буду писать письмо президенту, чтобы он позволил», — объяснил Лепс журналистам.

Перед новогодними праздниками исполнитель поднял цены на корпоративы с его участием. Ценник подскочил до 12 миллионов рублей.