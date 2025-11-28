Лепс вступился за Долину после скандала с квартирой и назвал ее сильной женщиной

Певец Григорий Лепс вступился за коллегу – Ларису Долину – после скандала с квартирой. Он назвал артистку сильной женщиной.

Комментарий исполнителя приводит издание «Абзац».

Лепс обратился к журналистке со словами: «Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить».

Он уверен, что со стороны Долиной не было обмана.

«Она в этом не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», – заметил музыкант.

Напомним, суд приговорил к реальному сроку фигурантов дела о мошенничестве, жертвой которого стала исполнительница. Четверых человек отправили в колонию.

Ранее Лепс рассказал о детях, которые учатся за границей. По словам артиста, старшие дочери уже вернулись в Россию, младшие продолжают получать образование за рубежом.