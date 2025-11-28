Лепс вступился за Долину после скандала с квартирой и назвал ее сильной женщиной
© Starface.ru
Певец Григорий Лепс вступился за коллегу – Ларису Долину – после скандала с квартирой. Он назвал артистку сильной женщиной.
Комментарий исполнителя приводит издание «Абзац».
Лепс обратился к журналистке со словами: «Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить».
Он уверен, что со стороны Долиной не было обмана.
«Она в этом не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», – заметил музыкант.
Напомним, суд приговорил к реальному сроку фигурантов дела о мошенничестве, жертвой которого стала исполнительница. Четверых человек отправили в колонию.
Ранее Лепс рассказал о детях, которые учатся за границей. По словам артиста, старшие дочери уже вернулись в Россию, младшие продолжают получать образование за рубежом.