Григорий Лепс столкнул подростка со сцены, отругав его при всех на концерте в Сочи. О конфликтной ситуации сообщает Avia.pro.

29 июня в Сочи состоялся концерт Лепса, который обернулся скандалом. На мероприятии присутствовали молодые поклонники Григория, которые хотели сделать фото с певцом. Сначала артист не возражал: он охотно позировал, пожимал руки подросткам и даже шутил с ними. Настроение Лепса изменилось после того, как на сцену поднялся 16-летний юноша, дождавшийся конца песни. По информации источника, певец толкнул подростка плечом в бок. Несмотря на реакцию Григория, поклонник все равно попытался сделать снимок. Тогда Лепс развернулся, нецензурно высказался и оттолкнул его двумя руками в спину. Юноша едва устоял на ногах, споткнувшись о край сцены.

Как сообщает источник, мама подростка написала заявление в полицию с требованием разобраться в ситуации. По словам россиянки, ей не нужны деньги от певца, оставившего синяк на теле сына.

«Я не хочу денег. Я хочу, чтобы Григорий извинился», — заявила она.

Видео, опубликованное с концерта, спровоцировало обсуждения в Сети. Многие подписчики осудили артиста за грубость. А кто-то встал на его защиту, заявив, что подросток сам спровоцировал Лепса.

Есть и другая версия произошедшей ситуации. Как сообщает Telegram-канал Светский хроник, видео, опубликованное Avia.pro, было снято в 2020 году в Турции.

Сайт «Страсти» решил разобраться и запросил официальный комментарий у пресс-службы Григория Лепса. На момент публикации представители певца не ответили на наш запрос.

Ранее невеста Григория Лепса отреагировала на новости о многомиллионных доходах матери. Подробности читайте в этой новости.