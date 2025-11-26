Лепс, Киркоров, Милявская, Орбакайте: каких артистов могут не позвать на «Голубые огоньки»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин составил список артистов, которым следует запретить выступать на традиционных новогодних огоньках.

«Это Лепс, Шнуров, кто принимал участие в «голой вечеринке», Милявская, Киркоров. Я перечисляю тех лиц, которые попали в зону критики и дискредитировали себя не просто словами, а проступками. Это люди, которых не мы не хотим видеть, а наши граждане», - сказал Бородин в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что ФПБК планирует обратиться в Минкультуры с соответствующей инициативой.

По мнению Бородина, перечисленные артисты дискредитируют не только себя, но и всю российскую культуру в целом, несут нездоровую пропаганду в массы, хотя на них равняется молодежь.

Он добавил, что в список нежелательных гостей также должны попасть проживающие за границей с 2022 года Кристина Орбакайте и Валерий Меладзе.

«На «Голубые огоньки» нужно звать бойцов СВО, звезд, которые ездят выступать на фронт. А те, кого я перечислил, недостойны участвовать в новогодних мероприятиях», — заключил Бородин.

Ранее Филипп Киркоров отреагировал на слова Виталия Бородина о новогодних концертах и корпоративах. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» назвал эти сообщения «странной информацией со стороны».