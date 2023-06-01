Леонид Ярмольник заявил, что на нем «висит долг» в 5 миллионов долларов за фильм «Стиляги»

В 2008-м году на экранах ТВ появился фильм «Стиляги», который многими экспертами был назван лучшим отечественным мюзиклом. Проект полюбился и россиянам, вот почему об успехе кинокартины до сих пор говорят. Однако, как выяснилось, «Стиляги» все равно не окупились в прокате, и именно поэтому продюсер фильма сейчас имеет многомиллионный долг.

Леонид Ярмольник не только ведет актерскую деятельность, но и занимается продюсированием. По словам мужчины, отечественный зритель относится с предубеждением к кино, и из-за этого «снимать в России и собирать дивиденды невозможно».

Кроме того, Ярмольник отметил, что кредиторы относятся к нему с пониманием и не требуют в срочном порядке вернуть долг.

«Я весь в долгах. Например, за фильм "Стиляги", а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов», — сообщил актер порталу News.ru.

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