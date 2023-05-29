Леонид Ярмольник впервые раскрыл истинную причину смерти Александра Абдулова

В 2008 году общественность потрясла новость о смерти известного актера Александра Абдулова. Исполнитель главных ролей в фильмах «Обыкновенное чудо», «Карнавал», «Чародеи» не распространялся о своем диагнозе, хотя уже долгое время до кончины знал о неоперабельном раке легкого. По официальной версии, именно это страшное заболевание и привело к трагедии. Но у Леонида Ярмольника другая версия событий.

Близкий друг Абдулова, который знал его с детства, признался, что умер он весьма странным образом. Он поделился, что был одним из последних, кто видел Александра живым. Они виделись за два дня до его ухода из жизни. Несмотря на то, что актер лечился в онкологическом центре, он все равно решил прервать процедуры и навестить маму и других родных на даче.

Ярмольник рассказал, что врачи пытались отговорить пациента от необдуманного поступка, так как понимали, что он находился в тяжелом состоянии, но Абдулов был непреклонен. Однако не сама поездка в итоге стала для него смертельной, а то, что произошло во время нее.

«Вообще Абдулов умер удивительно: он закашлялся, когда ел какой-то сухарик, запивая киселем, который обожал. Закашлялся и…» - цитирует слова Леонида Ярмильника издание «Абзац».

Ранее Юрий Кузнецов рассказал, как Александр Абдулов научил его «ходить по-маленькому» на съемках фильма.