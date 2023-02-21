Леонид Ярмольник тайно вернулся в Россию

69-летний актер и ведущий Леонид Ярмольник вернулся в Россию. 20 февраля его заметили в Театре наций на спектакле режиссера Константина Богомолова.

Актер мог остаться незамеченным, если бы не случай. Спектакль Богомолова «На всякого мудреца» предполагает, что один из актеров по ходу постановки спускается со сцены и занимает место в зале.

Так было и в этот раз. Однако неожиданно вне сценария актер произнес: «А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником».

После этих слов зрители заметили сидящего в партере актера. Непонятно, был ли рад Ярмольник такому повороту событий или хотел, чтобы его приезд в Россию остался тайной.

Ранее ходили слухи, что Ярмольник эмигрировал в США. Его запечатлели за границей в компании ведущего Владимира Познера.

Недавно Ярмольник посетил церемонию прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Камера сняла актера сидящим на ступеньках с охапкой роз.