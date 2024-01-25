Леонид Ярмольник признался, что не понял роман «Мастер и Маргарита» даже после второго прочтения

Актер Леонид Ярмольник не стал скрывать, что так и не смог полностью понять главный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». При этом в новой экранизации режиссера Михаила Локшина артист исполнил роль доктора Стравинского.

«Мастер и Маргарита» - это роман про любовь, про невозможность жить без нее. Если человек любит и готов ради любви на все, тогда человек победитель вообще во всем, вызывает уважение даже у дьявола», - сказал Ярмольник в беседе с Kp.ru.

Он признался, что читал роман дважды, но до сих пор не понял его полностью, даже учитывая тот факт, что до съемок в новом фильме Ярмольник играл в двух театральных постановках по книге.

«Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», - признался актер.

Кроме того, он подчеркнул, что не является критиком из тех, которые любят все раскладывать по полочкам. По мнению Ярмольника, Булгаков — это отдельное видение мира, где все тесно переплетается с историей и жизнью самого писателя.

«Возможно, самая главная цель фильма сподвигнуть людей открыть и перечитать книгу», — заключил артист.

Ранее мы писали, что после громкой премьеры экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в московском кинотеатре «Октябрь» члены съемочный группы отправились на афтепати, в ходе которого произошло ЧП и потребовалась эвакуация. В здании, где проходила вечеринка, случилось задымление.