«Это Булгаков»: на афтепати фильма «Мастер и Маргарита» произошло неожиданное ЧП

После громкой премьеры экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в московском кинотеатре «Октябрь» члены съемочный группы отправились на афтепати, в ходе которого произошло ЧП и потребовалась эвакуация.

В здании, где проходила вечеринка, случилось задымление, и всем гостям пришлось в срочном порядке покинуть помещение.

«Было задымление и эвакуация на афтепати, но мы были готовы, что это Булгаков, поэтому все, испуганные, просто продолжили», — рассказала в соцсети актриса Софья Синицына, сыгравшая роль Фриды.

Как отмечает портал Woman.ru, среди кинодеятелей существует поверье, что участники экранизации романа Булгакова позже сталкиваются с мистическими событиями.

Ранее актер Леонид Ярмольник, посетивший премьеру фильма «Мастер и Маргарита», заявил, что иногда верит в приметы, но в целом назвал себя атеистом.