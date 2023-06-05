Леонид Ярмольник отказался выступать с Ларисой Долиной из-за трудной работы с певицей

Лариса Долина – одна из самых известных отечественных певиц. За почти полувековую карьеру она получила немало наград, а также помогла раскрыться десяткам вокалистов. Однако несмотря на это, немногие артисты решаются на работу с ней, поэтому дуэтов у нее в репертуаре крайне мало. Недавно же Леонид Ярмольник решил пояснить, почему так происходит.

Актер, оценивая выступление Ларисы Александровны и ее внучки в шоу Первого канала «Две звезды. Отцы и дети», заявил, что сам бы ни за что не согласился выступать вместе со звездой джаза. Дело в том, что, по его мнению, в работе она крайне тяжелый человек.

«Хочу поздравить Сашу, потому что из всех дуэтов в нашей программе тебе труднее всех. С твоей бабушкой трудно работать. Я бы с Ларисой петь не мог, но ты уже к бабушке привыкла», - прокомментировал номер участниц Ярмольник.

Долина же ему предпочла ничего не отвечать. Она лишь улыбнулась его словам, но не более того. Отметим, что член жюри, несмотря на свое заявление, поставил певице и ее внучке высокий балл.

К слову, в последнем на данный момент выпуске шоу откровение сделала и дочь Любови Успенской, которую многие поклонники заподозрили в тайном замужестве. Татьяна Плаксина решила прокомментировать слухи и рассказать, какой же он – мужчина ее мечты.