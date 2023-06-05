Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина прокомментировала сообщения о своей тайной свадьбе

Поклонники 33-летней Татьяны Плаксиной уже довольно давно ждут, когда же она представит им своего избранника и объявит о свадьбе, о которой так мечтает. Певица не скрывает, что готова стать и женой, и матерью, вот только достойных кандидатов нет. Однако недавно артистка неожиданно появилась на шоу «Две звезды. Отцы и дети» в белом платье с фатой и заявила, что полна решимости выйти замуж уже хоть завтра. После этого фанаты стали подозревать, что она уже на самом деле тайно устроила церемонию бракосочетания. И на днях дочь Успенской прокомментировала эти слухи.

Плаксина призналась, что, как бы ей не хотелось отправиться под венец, на самом деле никто ей предложение не делал. Причина же, возможно, кроется в высоких требованиях певицы и ее матери к потенциальному жениху. Они уверены, что в их семью сможет влиться только принц – ниже статус даже не рассматривается.

«Так, внимание. Замуж я пока не собираюсь. Принца своего я еще не нашла», - заявила Татьяна.

Напомним, что скорого замужества Плаксиной с нетерпением ждет и Любовь Залмановна. Она даже присматривала для дочери кандидатов. Так, ей бы хотелось видеть зятем Алексея Чумакова, но он, к ее сожалению, уже женат на Юлии Ковальчук. Также ей было бы приятно принять в семью Николая Баскова. И хоть он обещал «большую любовь» именно Успенской, она готова уступить его Татьяне.

Ранее 33-летняя певица подогрела слухи о тайном романе, опубликовав в Сети видео горячих танцев с высоким мулатом. Они вместе исполняли бачату, и при этом мужчина не стеснялся прикасаться и прижиматься к артистке.