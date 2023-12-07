Леонид Якубович заявил, что пририсовывал себе усы карандашом

Известный телеведущий Леонид Якубович в выпуске YouTube-канала sergeymeza рассказал, как однажды случайно сбрил усы во время гастролей.

«Мне показалось, что один ус короче другого. Я его сбрил. Потом левый стал короче правого... В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера», - вспомнил артист.

Увиденное повергло Якубовича в шок, и он решил сбрить усы полностью. Ведущий «Поля чудес» отметил, что из-за обновленного внешнего вида его не узнал даже давний товарищ, а сам он ощущал себя так, словно вышел на улицу без штанов.

В результате артист был вынужден попросить у знакомых девушек карандаш и пририсовать себе усы. Он уточнил, что ходил так несколько недель, пока усы полностью не отрасли.

«С тех пор я их не трогаю вообще», - признался телеведущий.

Помимо этого, Якубович вспомнил, что сама привычка носить усы сформировалась у него случайно. Артист отправился в поездку и на протяжении нескольких дней не брился, а когда вернулся домой, то жена предложила ему оставить такой образ.

Ранее Леонид Якубович рассказал о своей дальнейшей работе в шоу «Поле чудес».