Леонид Якубович удивился популярности среди молодежи. Об этом сообщает mk.ru.

Телеведущий Леонид Якубович благодаря шоу «Поле чудес» узнаваем среди всех поколений россиян. Во время недавней премьеры в одном из московских кинотеатров он лично убедился в этом — к ведущему подходили подростки с просьбами сделать совместное фото.

«Дураки, зачем вам это надо?» — задавался вопросом он.

Когда количество желающих сфотографироваться стало только увеличиваться, Якубович понял, что на премьеру он может и не успеть.

«Я так не дойду до зала», — вздохнул он.

Одна из юных поклонниц телеведущего объяснила, что счастлива сделать фото с Якубовичем.

«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!» — заявила она.

