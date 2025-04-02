Леонид Якубович раскрыл, что в его райдере нет алкоголя и есть визит в аэроклуб

Российский шоумен Леонид Якубович имеет весьма скромный райдер — в нем нет еды и алкоголя, однако есть весьма интересный пункт. Бессменный ведущий «Поля чудес» просит перед выступлениями дать ему полетать на самолете.

Об этом стало известно в ходе беседы артиста с журналом «Антенна-Телесемь». На вопрос о том, наличествует ли у него в райдере строка «подлетнуть в аэроклубе», Якубович ответил утвердительно.

«Хорошо, что вы об этом спросили, потому что другой строчки в том, что называют райдер, у меня нет. Мне не нужны никакие люксы, я категорически против кормления в номере. Прошу только одноместный номер с телевизором. И утром перед выступлением отправиться в аэроклуб, для меня это счастье», — сказал он.

Ранее мы писали о том, что Якубович призвал ослабить контроль в аэропортах и дать пилотам массажные кресла.