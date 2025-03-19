Якубович призвал ослабить контроль в аэропортах и дать пилотам массажные кресла

Телеведущий Леонид Якубович, который является опытным пилотом, предложил несколько нововведений, чтобы снизить процент людей с аэрофобией и сделать работу сотрудников авиации более комфортной. Так, он посоветовал сделать для своих коллег в кабине массажные кресла, а в аэропортах ослабить контроль. Об этом узнал портал «Страсти».

На пресс-конференции, посвященной всероссийскому конкурсу «Взлетная полоса», Леонид Аркадьевич порассуждал на тему, почему люди в принципе боятся летать. По его словам, самолет — это самый безопасный вид транспорта. А страх приходит только от неизвестности. Поэтому он считает, что можно было бы добавить в салоны экраны, на которых показывали бы некоторые моменты полета.

«Что такое страх? Человек боится того, чего не знает. К сожалению, этого нет, но хотелось бы, чтобы у пассажиров был монитор, на котором показывали бы взлет и посадку. Это помогает на психологическом уровне понимать, что происходит. Желательно, чтобы с пассажирами разговаривали — не механическим голосом, а нормальным, человеческим, объясняли, что сейчас происходит. Я всем своим говорю, кто боится: „Вы не летать идете, перестаньте валять дурака. Вы идете получать удовольствие. Подумайте, сколько людей на белом свете никогда не летали и, может быть, никогда этого не сделают“», — заявил Якубович.

Кроме того, Леонид Аркадьевич отметил — бояться люди начинают еще до самолета. И в этом виноваты аэропорты. Он допустил, что ослабление контроля помогло бы сделать путешествия более комфортными.

«Мне кажется, можно было бы чуть снизить напряжение аэропорта, потому что уже при входе люди начинают ощущать какой-то дискомфорт. Я сейчас не говорю о системе безопасности. Но не все мы обязательно террористы и шпионы, чтобы можно было так ощупывать, лезть в ботинки и прочее. Есть много аэропортов мира, в том числе в Белоруссии, в которых условия немного мягче. Но дело даже не в условиях, а в отношении. Если бы в аэропорту человек сразу чувствовал, что его там ждали, то он бы и ощущал себя по-другому», — рассказал телеведущий.

Якубович уверен, что комфортно в полете должно быть всем — и пассажирам, и пилотам. По его мнению, достаточно было бы сделать массажные кресла, ведь зачастую авиаторы сидят на одном месте по несколько часов.

«Почему бы не сделать пилотам массажные кресла? А никто не делает. Человек должен от всего получать удовольствие. Как только ты начнешь получать удовольствие, ты никогда не будешь работать. И пилотам должно быть комфортно», — отметил Леонид Аркадьевич.

Ранее Леонид Якубович признался, что у него за последний год улучшились зрение и слух.