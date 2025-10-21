Леонид Якубович признался, что дочь посещала спектакль с его участием 8 раз. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер и телеведущий Леонид Якубович задействован в спектаклях «Лавр» по роману Евгения Водолазкина и «Скупой» по пьесе Мольера.

Артист на пресс-конференции нового сезона Театра на Малой Ордынке признался, что для него залогом успеха является интерес к постановкам дочери. По словам Якубовича, Варвара регулярно посещает театр.

«Моя дочь, придя на „Лавра“, пришла туда во второй раз, потом в третий, потом привела своих подруг. Ровно также было и на „Скупом“. А для меня это невероятно важно. Ей двадцать четыре года, тогда ей было двадцать. Это совсем другое поколение с совершенно другими измерениями», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович назвал дураками молодежь, желающую с ним сфотографироваться.