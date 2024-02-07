Леонид Якубович подарил голос персонажу мультфильма «Звериный лес»

Телеведущий и актер Леонид Якубович озвучил одного из героев нового мультфильма «Звериный рейс». Об этом пишет Газета.Ru.

Артист подарил свой голос персонажу по имени Ной.

«И в мультфильме «Звериный рейс» я озвучил Ноя — деда, который очень на меня похож. Он такой же везучий и невезучий парень. Ему жутко повезло, что не повезло», — заявил Якубович.

Телеведущий также признался, что является большим поклонником мультфильмов. Он добавил, что у создателей «Звериного рейса» получилась замечательная работа.

Сюжет «Звериного рейса» строится вокруг мышат-музыкантов Винни и Тома, которые любят давать публичные выступления. Однажды они оказываются в доме Ноя незадолго до всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Мышатам предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в захватывающее путешествие.

Премьера мультфильма в российском кинопрокате запланирована на 8 февраля.

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