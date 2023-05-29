Леонид Якубович объяснил, почему никогда не смотрел шоу «Поле чудес» и запретил это своим детям

Бессменный ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что никогда не смотрел готовые выпуски, а также запрещает это делать своим детям в его присутствии. В этом он признался в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, что Якубович ведем программу уже на протяжении 30 лет и за все время работы не смотрел ни одного выпуска.

Знаменитый телеведущий раскрыл секрет, как ему до сих пор удается не перегореть и оставаться каждую передачу добродушным.

По словам знаменитости, программа «Поле чудес» для него – это концерт, который он ведет, а не бесконечный сериал. В результате получается, что он каждый раз входит в кадр, как в первый раз.

Такого эффекта удалось достичь из-за того, что он никогда не смотрит готовый результат. Также он запретил в своем присутствии детям и родственникам смотреть выпуски и обсуждать их.

«Я дал себе слово, что никогда не посмотрю, что получается. Я понятия не имею, что там (в кадре) происходит. Это для того, чтобы не повторяться», – подчеркнул Якубович.

Он добавил, что если увидит какое-нибудь действие, шутку, что вызвали восторг у зрителей, то начнет это применять каждую передачу и эффекта новизны и живого общения уже не будет. Кроме этого, за все время работы, по словам Леонида Аркадьевича, ему никто из команды и руководства Первого канала не сделал замечания.

Ранее мы писали о том, как 77-летний Леонид Якубович вышел в свет с молодой брюнеткой.