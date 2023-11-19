Леонид Агутин задолжал более 100 тысяч рублей по коммунальным платежам

С Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей в счет долгов по коммуналке в его столичной квартире. Четыре года он не платил взносы по капитальному ремонту, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Агутин перестал платить по коммунальным платежам еще в январе 2020 года. Все это время долг становился все больше, в последние 2,5 года коммунальщики регулярно напоминали о нем артисту уведомлениями и прочими способами.

Однако дело все же дошло до суда. На заседаниях без присутствия музыканта с него взыскали долг в пользу управляющей компании.

Напомним, ранее стало известно, что певец откроет ночной клуб в Москве. Заведение, по предварительным данным, назовут «На сиреневой луне» — в честь песни исполнителя. Агутину будет принадлежать в предприятии доля в размере 33,3%. Среди соучредителей назван также организатор концертов Сергей Мельников.

Ранее Агутин уехал из России в Израиль с женой, певицей Анжеликой Варум. Он провел тур по США, а потом вернулся на родину и стал давать концерты.