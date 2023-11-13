Агутин готовится открыть клуб в Москве: название для заведения взято из песни

Певец Леонид Агутин откроет ночной клуб в Москве. Название взято из песни.

Подробности узнал Telegram-канал Mash.

По его информации, предприятие назовут «На сиреневой луне» - в честь песни исполнителя. Агутину будет принадлежать в предприятии доля в размере 33,3%. Среди соучредителей назван также организатор концертов Сергей Мельников.

Товарный знак зарегистрирован: согласно классификации, он относится к деятельности ресторанов, продаже алкоголя, но по данным источника, речь идет именно об открытии клуба.

Ранее Агутин уехал из России в Израиль с женой, певицей Анжеликой Варум. Он провел тур по США, а потом вернулся на родину и стал давать концерты.

В октябре сообщалось, что Агутин потребовал миллион рублей от блогера Ильи Мамаева. Тот обвинил его в сатанизме. Артист уже взыскал с него один миллион за моральный вред – теперь он потребовал возместить такую же сумму в качестве судебных расходов. Тяжбы начались из-за песни Агутина «Включите свет». Блогер утверждал, что артист программировал людей и причастен к мировому заговору.