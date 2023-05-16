Леонид Агутин выиграл суд у Ильи Мамаева и потребовал миллион рублей за моральный ущерб

Леонид Агутин не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Мужчина ведет уединенный образ жизни и довольно редко общается с прессой. Несмотря на это, осенью 2020 года артист угодил в скандал. Тогда блогер Илья Мамаев обвинил его в масонстве и сатанизме из-за клипа на песню «Включите свет». Агутин решил отстоят свою честь, поэтому он подал на обидчика в суд и потребовал миллион рублей в качестве компенсации. Спустя годы Леонид впервые прокомментировал инцидент.

В личном блоге музыкант отметил: суд оказался на его стороне, а Илью приняли за человека, который делает громкие заявления ради пиара. Также Агутин сообщил: он пытался понять логику высказывания Мамаева, однако сделать этого так и не получилось.

«Он увидел там море цифр, указывающих на мою связь с мировыми заговорами, глобальным похолоданием и вымиранию мамонтов», — высказался Леонид.

Мамаев не смог доказать свою правоту в суде. Как сообщает StarHit, мужчина распродал имущество и уехал из страны.

Ранее мы писали о том, что 54-летний Леонид Агутин намерен покинуть территорию РФ. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Манукян высказался о переезде 74-летней Аллы Пугачевой и объяснил его обидой на ТВ. Полное высказывание Вадима читаете в этой статье.