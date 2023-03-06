Леонид Агутин рассказал, как достает «запрещенные» подарки для жены Анжелики Варум

Певец Леонид Агутин много лет счастлив в браке с исполнительницей Анжеликой Варум. Вокруг звездной семьи часто ходят слухи о том, что они переживают кризис в отношениях и уже не живут вместе. Некоторые поклонники предполагают, что артисты скоро объявят о разводе. Но мужчина заявляет, что у них все более чем в порядке.

Музыкант говорит, что с годами его чувства не угасли. Он продолжает радовать любимую заботой, вниманием и люксовыми подарками, которые сейчас не так просто найти.

«Я всегда спрашиваю, что и кому нужно. Давно не занимаюсь самодеятельностью. Что надо, то и покупаю!» – рассказал Агутин в беседе с mk.ru.

Оказалось, что в День влюбленных Варум получила от мужа изделие от известного бренда, который приостановил свою деятельность в России. Леонид признался, что ради любимой готов на все.

«Да, непростой момент – запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое «достать», у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт», – поделился музыкант.

Ранее Леонид Агутин признавался, что они с женой ночуют в разных спальнях. Певец считает, что это нормально и никак не мешает отношениям.

«Ходить на свидания к жене, а потом спать в своей кровати – это нормально!» – признался звезда журналистам.

Знаменитость уверен, что это помогает супругам сохранить новизну в отношениях. Возможно, этот совет действительно хороший. Ведь в этом году влюбленные отметили 25-летие совместной жизни. В интервью мужчина говорит, что в их браке царит полная идиллия.