passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
16:57, 06 марта 2023
2 мин.

Леонид Агутин рассказал, как достает «запрещенные» подарки для жены Анжелики Варум

Леонид Агутин рассказал, как достает брендовые подарки для жены Анжелики Варум.

Леонид Агутин рассказал, как достает «запрещенные» подарки для жены Анжелики Варум

Фото: Starface.ru

Певец Леонид Агутин много лет счастлив в браке с исполнительницей Анжеликой Варум. Вокруг звездной семьи часто ходят слухи о том, что они переживают кризис в отношениях и уже не живут вместе. Некоторые поклонники предполагают, что артисты скоро объявят о разводе. Но мужчина заявляет, что у них все более чем в порядке.

Музыкант говорит, что с годами его чувства не угасли. Он продолжает радовать любимую заботой, вниманием и люксовыми подарками, которые сейчас не так просто найти.

«Я всегда спрашиваю, что и кому нужно. Давно не занимаюсь самодеятельностью. Что надо, то и покупаю!» – рассказал Агутин в беседе с mk.ru.

Оказалось, что в День влюбленных Варум получила от мужа изделие от известного бренда, который приостановил свою деятельность в России. Леонид признался, что ради любимой готов на все.

«Да, непростой момент – запрещеночка. Есть варианты, как достать. Я из Советского Союза. Что такое «достать», у нас в крови. Так что у меня все нормально. Использую параллельный… Как это называется? Параллельный импорт», – поделился музыкант.

Ранее Леонид Агутин признавался, что они с женой ночуют в разных спальнях. Певец считает, что это нормально и никак не мешает отношениям.

«Ходить на свидания к жене, а потом спать в своей кровати – это нормально!» – признался звезда журналистам.

Знаменитость уверен, что это помогает супругам сохранить новизну в отношениях. Возможно, этот совет действительно хороший. Ведь в этом году влюбленные отметили 25-летие совместной жизни. В интервью мужчина говорит, что в их браке царит полная идиллия.

Новости партнеров
О чем говорят