Леонид Агутин рассказал, что Шнуров придерживается его философии употребления алкоголя

Певец Леонид Агутин в первое время страдал от чрезмерного употребления алкоголя, так как не мог справиться с навалившимся стрессом. Однако уже сейчас спиртное не часто появляется в его жизни. Исполнитель стал выпивать только по определенным дням. Такой же философии, по словам звезды, придерживается и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

В интервью Youtube-каналу Надежды Стрелец певец поведал о пристрастии к отдыху со спиртным. Первое время он не видел ничего противоестественного в том, чтобы расслабляться подобным образом. Анжелика Варум, супруга Агутина, тоже не считала подобное времяпрепровождение странным, но, в отличие от мужа, могла держать себя в руках.

Исполнитель задумался о том, чтобы бросить, лишь когда почувствовал проблемы со здоровьем. Отходить от каждого возлияния становилось все сложнее. Мир переставал играть прежними красками.

«У тебя один способ, чтобы мир снова расцвел и перестал быть враждебным — это похмелиться. Еще кажется, что можешь сделать так: раз и больше ни капли. Потом понимаешь, что ты на это не способен. Ты осознаешь, что нужно менять жизнь. Базово она должна быть трезвая» — поделился Агутин.

Совсем пить исполнитель не перестал. Он может позволить себе алкоголь в том случае, если впереди выходные. Сергей Шнуров, по словам певца, придерживается подобной философии. Агутин считает, что лидер группы «Ленинград» тщательно подбирает себе компанию для застолья.

Позиция Шнурова в целом вызывает у Агутина одобрение. Исполнитель хита «Босоногий мальчик» считает правильным, что его коллега не пошел на поводу у фанатов, которые привыкли видеть его пьяным, и изменил свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому сейчас певец не то что бы в завязке, но просто выбирает дни для увеселений, подытожил Агутин.

Ранее исполнитель усомнился в возможности финалистов «Голоса» добиться славы. Он считает, что участникам проекта открыта дорога только в кавер-бэнды.