Леонид Агутин нашел неподходящее место, чтобы объявить о новой семье

Певец Леонид Агутин отметился под постом музыканта Игоря Николаева, который 31 января был госпитализирован с инфарктом. В сообщении он сделал неожиданное заявление о семье.

«Игорек, дорогой, здоровья и сил! Обнимаем всем семейством», - написал Агутин.

Каким именно семейством, старым или новым, певец не уточнил. Но в заключение он добавил: «До встречи!»

Также певец опубликовал странное фото в своих соцсетях, сделанное на крыше дома. Оно явно демонстрирует, что в жизни артиста не самая счастливая полоса.

Ранее Агутин сделал пост в соцсетях о 25-летии свадьбы с певицей Анжеликой Варум. Публикацию он сопроводил старым снимком.

До этого ходили слухи, что Агутин и Варум развелись. Называлась возможная женщина, из-за которой артист расторг 22-летний брак.