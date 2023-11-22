Леонид Агутин и Полина Гагарина стали послами Всемирного фестиваля молодежи

Певец Леонид Агутин стал общественным послом Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи в 2024 году. Компанию ему составила коллега по сцене Полина Гагарина. Решение о назначении артистов было объявлено на выставке-форуме «Россия».

Кроме того, к корпусу общественных послов присоединились также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, российская автогонщица Ирина Сидоркова, певец Ваня Дмитриенко, баскетболист Александр Дедушкин, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, лётчик и герой России Дамир Юсупов. Официальный гимн фестиваля исполнил дуэт NANSI & SIDOROV.

«Это будет настоящее культовое событие для молодежи. Люди будут общаться вместе, делать коллаборации, творческие ансамбли, придумывать песни, проводить много времени вместе», - приводит «Российская газета» слова Агутина.

Артист также признался, что завидует молодым людям, которые примут участие в фестивале. Так как они уже в начале жизни открывать для себя мир.

В свою очередь Полина Гагарина напомнила, что сама была участником Всемирного фестиваля молодёжи в 2017 году.

«В следующем году самые яркие, смелые, талантливые представители молодёжи со всего мира встретятся вновь, голоса молодых людей зазвучат, чтобы решить, каким они хотят видеть мир!» - отметила певица.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта.

Ранее мы писали, что с Леонида Агутина взыскали 123,5 тысячи рублей в счет долгов по коммуналке в его столичной квартире. Четыре года он не платил взносы по капитальному ремонту.