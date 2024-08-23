НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 августа 2024, 09:44
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«Ленты сожжены, цветы выброшены»: вандалы разгромили могилу Дмитрия «Пухляша» Красилова

Мать Дмитрия «Пухляша» Красилова заявила, что вандалы разрушили могилу ее сына.
«Ленты сожжены, цветы выброшены»: вандалы разгромили могилу Дмитрия «Пухляша» Красилова

© Starface.ru

Мать умершего танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш, сообщила, что неизвестные разрушили могилу ее сына. Она отметила, что вандалы сломали даже рамку портрета артиста.

В социальной сети Галина Красилова раскрыла подробности произошедшего. По ее словам, злоумышленники, по всей видимости, хотели порвать фотографию танцора, но у них не получилось это сделать.

«У Димы рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены», - рассказала мама Дмитрия.

Женщина возмущена поведением незнакомцем и не понимает, откуда в людях столько злости. Она также призналась, что не может говорить обо всем, что увидела на могиле сына.

Напомним, что смерть Дмитрия Красилова шокировала его друзей и поклонников в конце прошлого года. Его нашли мертвым в собственной квартире.

Ранее появилась информация, что родные Дмитрия «Пухляша» Красилова испытывают финансовые трудности после его смерти.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Дима «Пухляш» Красилов
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