«Ленты сожжены, цветы выброшены»: вандалы разгромили могилу Дмитрия «Пухляша» Красилова

Мать умершего танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш, сообщила, что неизвестные разрушили могилу ее сына. Она отметила, что вандалы сломали даже рамку портрета артиста.

В социальной сети Галина Красилова раскрыла подробности произошедшего. По ее словам, злоумышленники, по всей видимости, хотели порвать фотографию танцора, но у них не получилось это сделать.

«У Димы рамка портрета сломана, ленты сожжены, цветы выброшены», - рассказала мама Дмитрия.

Женщина возмущена поведением незнакомцем и не понимает, откуда в людях столько злости. Она также призналась, что не может говорить обо всем, что увидела на могиле сына.

Напомним, что смерть Дмитрия Красилова шокировала его друзей и поклонников в конце прошлого года. Его нашли мертвым в собственной квартире.

Ранее появилась информация, что родные Дмитрия «Пухляша» Красилова испытывают финансовые трудности после его смерти.