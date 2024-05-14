«Им сейчас сложно»: продюсер Дворцов рассказал о материальных трудностях родных умершего «Пухляша»

Танцор Дмитрий Красилов, известный под псевдонимом «Пухляш», неожиданно умер в декабре прошлого года в возрасте 29 лет. 9 мая на киноэкраны вышел фильм, в котором артист сыграл одну из ролей. На показе была его мама Галина, которая не смогла сдержать слез. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что родные Красилова испытывают финансовые трудности.

В фильме Дмитрий сыграл свою последнюю роль: он изобразил любвеобильного ловеласа. Продюсер всем советует посмотреть картину, в которой Красилов был таким же, как и в жизни — жизнерадостным, добрым и готовым всегда прийти на помощь.

Дворцов отметил, что семья Красилова после его смерти живет относительно хорошо, но они все еще убиты горем. Справиться с такой трагедией сложно.

Когда Дмитрий начал хорошо зарабатывать, он успел подарить маме машину и свозил ее на Мальдивы. В первый месяц после смерти артиста его друзья присылали женщине деньги, чтобы хоть как-то помочь.

Продюсер добавил, что мама танцора очень скромная.

«Хочется поддержать его маму и сестру сегодня. Ещё года нет после его ухода, возможно, у них есть финансовые трудности. Конечно, просить помощи мама и сестра не станут, но думаю, что им сейчас сложно», — цитирует продюсера aif.ru.

Дмитрий умер в конце декабря 2023 года. В этот день он был на мероприятии, где некоторые отмечали, что выглядел уставшим. Он вернулся с работы один, а после перестал выходить на связь. Позже его нашли мертвым в собственной квартире. СМИ пишут, что артист испытывал проблемы со здоровьем из-за лишнего веса и диабета.

Ранее мать танцора выпустила трогательный последний трек сына.