Заболевшая ковидом Елена Темникова заразила супруга: «Стало очень страшно»
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Фото: @lenatemnikovaofficial/Instagram
Исполнительница не сразу поняла, что болеет коронавирусом. У нее не было никаких симптомов, но однажды экспресс-тест показал положительный результат. «Поймала регулярными домашними экспресс-тестами. Делала сама каждое утро, если в этот день планировала выходить из дома. Для меня это ответственность перед другими. Меня так воспитали», — рассказала певица в своем Instagram.
Темникова отметила, что регулярно проверялась на коронавирус и именно благодаря этому смогла обнаружить болезнь на ранней стадии. Несмотря на отсутствие симптомов, Лена поняла, что может являться переносчиком. Звезда сразу отменила все запланированные мероприятия и изолировалась одна в комнате.
«В тот же день сделали официальный ПЦР, который тоже оказался положительным. Дальше ко мне заходил только муж в респираторе. Из последних сил я каждый день закрывалась на время в ванной и кварцевала и проветривала комнату, чтобы он не заболел. Но он все равно заразился, хотя был привит (антител, впрочем, у него было всегда мало)», — добавила певица.
Через пару дней у мужа артистки поднялась температура, но, в целом, он перенес вирус легко. ПЦР-тест показывал отрицательный результат и только благодаря очередному экспресс-тесту вирус удалось «поймать» когда поднялась высокая температура.
Елена отмечает, что сейчас чувствует себя хорошо и ждет результат ПЦР-теста. Болезнь Темникова перенесла сложнее, чем ее супруг.
Фото и видео: Instagram