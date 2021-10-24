Заболевшая ковидом Елена Темникова заразила супруга: «Стало очень страшно»

Темникова отметила, что регулярно проверялась на коронавирус и именно благодаря этому смогла обнаружить болезнь на ранней стадии. Несмотря на отсутствие симптомов, Лена поняла, что может являться переносчиком. Звезда сразу отменила все запланированные мероприятия и изолировалась одна в комнате.

«В тот же день сделали официальный ПЦР, который тоже оказался положительным. Дальше ко мне заходил только муж в респираторе. Из последних сил я каждый день закрывалась на время в ванной и кварцевала и проветривала комнату, чтобы он не заболел. Но он все равно заразился, хотя был привит (антител, впрочем, у него было всегда мало)», — добавила певица.

Через пару дней у мужа артистки поднялась температура, но, в целом, он перенес вирус легко. ПЦР-тест показывал отрицательный результат и только благодаря очередному экспресс-тесту вирус удалось «поймать» когда поднялась высокая температура.

Елена отмечает, что сейчас чувствует себя хорошо и ждет результат ПЦР-теста. Болезнь Темникова перенесла сложнее, чем ее супруг.