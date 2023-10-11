Лена Полено из «Счастливы вместе» появилась на публике после пьяного дебоша на похоронах Гришечкина

Актриса Юлия Захарова смогла справиться с депрессивным состоянием и отказаться от алкоголя. При это сделала она это самостоятельно, не обращаясь в рехаб. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, исполнительница роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», наконец, пришла в себя после «шоу», устроенного на похоронах актера Вячеслава Гришечкина. Напомним, что она появилась на прощании в нетрезвом виде и вела себя крайне странно. Видео с ее участием довольно быстро разлетелись по СМИ, и близкие артистки признались, что она действительно страдает от алкоголизма.

Несколько недель после этого Захарова не появлялась на публике. Но недавно она неожиданно вышла в свет и даже приступила к работе. Известно, что она отыграла пару спектаклей «Любовнички» вместе с мужем певицы Наташи Королевой Тарзаном. При этом выглядела Юлия вполне свежо. После актриса также выступила в Туле.

Ранее близкие Юлии Захаровой объяснили, что она вела себя неподобающе на похоронах артиста, так как смешала антидепрессанты с алкоголем.