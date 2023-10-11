НАШ ШОУБИЗ
13:01, 11 октября 2023
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Лена Полено из «Счастливы вместе» появилась на публике после пьяного дебоша на похоронах Гришечкина

Юлия Захарова вышла из депрессии после пьяного шоу на похоронах Гришечкина.

Лена Полено из «Счастливы вместе» появилась на публике после пьяного дебоша на похоронах Гришечкина

© Starface.ru

Актриса Юлия Захарова смогла справиться с депрессивным состоянием и отказаться от алкоголя. При это сделала она это самостоятельно, не обращаясь в рехаб. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, исполнительница роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», наконец, пришла в себя после «шоу», устроенного на похоронах актера Вячеслава Гришечкина. Напомним, что она появилась на прощании в нетрезвом виде и вела себя крайне странно. Видео с ее участием довольно быстро разлетелись по СМИ, и близкие артистки признались, что она действительно страдает от алкоголизма.

Несколько недель после этого Захарова не появлялась на публике. Но недавно она неожиданно вышла в свет и даже приступила к работе. Известно, что она отыграла пару спектаклей «Любовнички» вместе с мужем певицы Наташи Королевой Тарзаном. При этом выглядела Юлия вполне свежо. После актриса также выступила в Туле.

Ранее близкие Юлии Захаровой объяснили, что она вела себя неподобающе на похоронах артиста, так как смешала антидепрессанты с алкоголем.

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