Лена Ленина предъявила горничной отеля обвинения в краже бриллианта

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина рассказала о пропаже драгоценности во время отдыха в Сен-Тропе. Об этом пишет mk.ru.

По словам звезды, она отправилась в романтический уик-энд в пятизвездочный отель, однако в день отъезда обнаружила исчезновение дорогостоящего кольца с огромным бриллиантом. Предпринимательница выразила свое недовольство руководству отеля и предъявила обвинения горничной. Она также пригрозила испортить репутацию отеля после обращения в полицию.

После жалоб Лениной администрация провела обыск в комнате для персонала, где проживала горничная, но это не принесло результатов. Также безуспешным оказался и обыск в номере писательницы. В итоге один из сотрудников решил проверить мешок для пыли внутри пылесоса, с помощью которого горничная пылесосила ковер в номере. Выяснилось, что драгоценность случайно засосало внутрь устройства во время уборки.

«Крайне неловко перед милой девушкой. <…> Но я была уверена, что могла оставить его только в номере. И ее могли уволить. А вот то, что кольцо украл пылесос? Я даже представить себе не могла!», - поделилась Ленина.

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