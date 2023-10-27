Лена Ленина получила щедрый подарок от миллиардера, с которым застряла в лифте

Писательница Лена Ленина пропустила празднование своего дня рождения из-за того, что застряла в лифте. Рядом с российской знаменитостью оказался миллиардер, который в итоге пригласил ее на свой частный остров. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в Париже. Лена торопилась на встречу с друзьями в ресторан, где собиралась отпраздновать свой день рождения. Именно в этот момент она застряла в лифте.

По словам звезды, пока сотрудники ремонтной службы приехали и помогли ей выбраться прошло два часа. Но все это время она была не одна, а с мужчиной, который оказался крупным французским бизнесменом.

Ленина и незнакомец успели пообщаться и даже подружиться. Писательница рассказала, что мужчина узнал о ее пропущенном праздничном обеде и решил сделать щедрый подарок. Он предложил женщине и ее друзьям отдохнуть в его замке, который располагается на частном острове. Они смогут провести там целый месяц, а все расходы мужчина берет на себя. Щедрый знакомый готов предоставить свой частный самолет, а после прилета в распоряжении гостей будут горничные, повар и массажист.

Ранее мы писали о том, что Лена Ленина лишилась апартаментов на Кипре из-за мошенников.