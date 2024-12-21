Лена Ленина покрасила собаку в розовый цвет. Об этом стало известно из соцсетей.

Десять лет назад Лена Ленина попала в крупный скандал — одно из изданий обвинило ее в смерти кошки, которую та покрасила ярко-розовой краской. После этого светской львице пришлось доказывать, что с кошкой все хорошо, а краска никак не повредила питомцу.

Спустя время, Ленина решила повторить эксперимент, но уже на своей собаке Леопольде. Она покрасила питомца в тот же розовый цвет и заявила, что краска полностью безопасна.

«Так красят собак и кошек перед международными соревнования по экстерьеру. И ни одно животное ещё не пострадало. Женщины себя щадят меньше, выкрашивая и обесцвечивая волосы», — заявила она.