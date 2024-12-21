НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 декабря 2024, 15:00
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Лена Ленина покрасила собаку в розовый цвет

Лена Ленина покрасила собаку в розовый цвет

© Starface.ru

Лена Ленина покрасила собаку в розовый цвет. Об этом стало известно из соцсетей.

Десять лет назад Лена Ленина попала в крупный скандал — одно из изданий обвинило ее в смерти кошки, которую та покрасила ярко-розовой краской. После этого светской львице пришлось доказывать, что с кошкой все хорошо, а краска никак не повредила питомцу.

Спустя время, Ленина решила повторить эксперимент, но уже на своей собаке Леопольде. Она покрасила питомца в тот же розовый цвет и заявила, что краска полностью безопасна.

«Так красят собак и кошек перед международными соревнования по экстерьеру. И ни одно животное ещё не пострадало. Женщины себя щадят меньше, выкрашивая и обесцвечивая волосы», — заявила она.

Лена Ленина покрасила собаку в розовый цвет

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Лена Ленина
собака