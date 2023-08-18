Лена Ленина лежит под капельницами: во всем виновата «страсть к люксу»

Писательница и бизнес-леди Лена Ленина недавно выложила в соцсетях фотографию из больницы. На снимке хорошо видно руку девушки с капельницей. В клинике она оказалась из-за острого пищевого отравления.

До этого автор популярных романов завтракала в ресторане, который расположен в дорогом отеле на Лазурном берегу.

«Две мои подруги, с которыми я там завтракала, не ели только омлет, так что можно предположить, что виноват он. И моя страсть к люксу, конечно. Знала же, что готовить нужно самой», – цитирует знаменитость kp.ru.

Весь вечер и даже ночь девушка чувствовала себя очень плохо: ее знобило, мутило и тошнило. Подруга Лениной, узнав симптомы, срочно повезла писательницу в больницу.

«Спасибо ей за настойчивость, а то я в полубеспамятстве еще и отказывалась, думала, что само пройдет. А не проходило, и от обезвоживания организма начала болеть голова», – подчеркнула бизнесвумен.

Медики сразу поставили несколько капельниц и взяли у девушки кровь на анализ. Выяснилось, что всему виной пищевое отравление. После этого Ленина заявила, что омлеты будет обходить стороной и начнет почаще готовить сама.

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