Лена Ленина лежит под капельницами: во всем виновата «страсть к люксу»
Писательница Лена Ленина попала в больницу с острым пищевым отравлением.
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Писательница и бизнес-леди Лена Ленина недавно выложила в соцсетях фотографию из больницы. На снимке хорошо видно руку девушки с капельницей. В клинике она оказалась из-за острого пищевого отравления.
До этого автор популярных романов завтракала в ресторане, который расположен в дорогом отеле на Лазурном берегу.
«Две мои подруги, с которыми я там завтракала, не ели только омлет, так что можно предположить, что виноват он. И моя страсть к люксу, конечно. Знала же, что готовить нужно самой», – цитирует знаменитость kp.ru.
Весь вечер и даже ночь девушка чувствовала себя очень плохо: ее знобило, мутило и тошнило. Подруга Лениной, узнав симптомы, срочно повезла писательницу в больницу.
«Спасибо ей за настойчивость, а то я в полубеспамятстве еще и отказывалась, думала, что само пройдет. А не проходило, и от обезвоживания организма начала болеть голова», – подчеркнула бизнесвумен.
Медики сразу поставили несколько капельниц и взяли у девушки кровь на анализ. Выяснилось, что всему виной пищевое отравление. После этого Ленина заявила, что омлеты будет обходить стороной и начнет почаще готовить сама.
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